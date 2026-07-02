S-a întâmplat în prima zi după expirarea ordinului de protecție pe care tânăra îl avea împotriva bărbatului. Victima a ajuns la spital și a fost operată imediat. Agresorul este acum reținut.

Femeia de 30 de ani a fost atacată chiar în fața blocului în care locuiește. Victima tocmai se întorsese cu mașina din oraș și parcase lângă intrarea în imobil.

Fostul soț, un bărbat de 34 de ani, o pândea. S-ar fi repezit asupra mașinii și a spart un geam lateral, apoi ar fi înjunghiat-o de mai multe ori.

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Ea, când l-a văzut în fața blocului, a parcat mașina și l-a întrebat ce caută aici. El a răspuns: «Vrei să îți demonstrez ce caut aici, nu ți-am promis că te omor?» I-a spart portiera la mașină, geamul tot, avea cuțit la dânsul.”

Reporter: „Credeți că a vrut să o omoare?”

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Da, cu siguranță.”

Un vecin a intervenit și s-a luptat cu agresorul

Un vecin i-a sărit femeii în ajutor și s-a luptat cu agresorul.

Ștefănica Terinte, vecină a victimei: „Am auzit o femeie strigând «Ajutor!» și m-am uitat pe geam și era vecinul și îl ținea un bărbat jos acolo, dar nu știam cine a țipat. Se auzea o gură de femeie.”

Cu ultimele puteri, victima a reușit să pornească mașina și să se îndepărteze câțiva zeci de metri de locul atacului. Acolo, a cerut ajutor.

Cunoștință a victimei: „A fost o luptă între ei în mașină, după ce a înjunghiat-o ea a făcut curba și după 100 de metri a chemat salvarea.”

Agresorul a fugit de la locul atacului, iar pe drum a aruncat cuțitul într-un cimitir. Polițiștii l-au prins în scurt timp.

Dusă de urgență la spital, tânăra a fost operată imediat. Medicii spun că a trecut razant pe lângă moarte.

Toader Cărpuș, director de îngrijiri, Spitalul Roman: „Plăgi multiple localizate la nivelul feței, mâinii stângi și șoldului stâng.”

Femeia este acum internată la secția de Terapie Intensivă, în stare stabilă.

Ordinul de protecție expirase cu o zi înainte

Mama victimei spune că suspectul a mai agresat-o în trecut pe fiica sa. De aceea, ea ar fi divorțat. Ulterior, bărbatul i-a tot cerut fostei soții să i-o încredințeze pe fetița lor de 4 ani, însă ea nu a fost de acord.

Pentru că era amenințată cu moartea de individ, femeia a obținut ordine de protecție pentru ea, dar și pentru fiica și mama ei.

Bărbatul le-ar fi încălcat o dată și a fost reținut de poliție. Instanța a dispus control judiciar.

Ultimele ordine de protecție au fost emise la sfârșitul anului trecut, dar au expirat pe 30 iunie, cu o zi înaintea atacului.

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Ieri s-a dus la bloc să vadă fata și fiică-mea i-a zis că nu are dreptul, că ne-a amenințat pe toate 3 cu moartea. I-a zis lu' fiică-mea că dacă o ține pe lege îi arată că nici ea nu o să o mai vadă.”

Suspectul este acuzat acum de tentativă de omor, dar mai are și alte dosare penale deschise pe numele lui. Unul este pentru distrugere, după ce iarna trecută a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce lovea cu piciorul oglinzile unor mașini parcate.