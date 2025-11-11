Poliția e pe urmele unui bărbat din Ploiești, „politicos și bine îmbrăcat”, care fură cu metoda „am un pachet pentru colegul”

Polițiștii din Ploiești îl caută pe un individ care păcălește oameni, printr-o nouă metodă. Merge în magazine mici de cartier, sau în cabinete aglomerate, și spune că are de lăsat un pachet pentru unul dintre angajați.

autor
Marilena Iordache

Solicită, ramburs, sume mici de bani. Profită astfel de neatenția sau buna credință a oamenilor și dispare înainte ca aceștia să-și dea seama că au fost înșelați.

Un bărbat de aproximativ 55 de ani, bine îmbrăcat și foarte vorbăreț. Așa îl descriu angajații unui cabinet veterinar pe cel care, sub pretextul că are de lăsat un pachet pentru un coleg care lipsea, le-a cerut 100 de lei.

Diana Marin, administratorul cabinetului:L-a descris pe colegul nostru, ne-a lăsat numele, un număr de telefon, colegele mele i-au dat suma respectivă și, în momentul în care s-au eliberat, l-au anunțat pe colegul nostru că i-au venit produsele comandate, solicitate. Și acesta a spus că nu știe despre ce este vorba și ne-am dat seama că este vorba de o înșelăciune.”

Pachețelul pentru care individul primise 100 de lei conținea două tirbușoane. Povestea a apărut pe rețelele sociale și mai mulți oameni au mărturisit că au fost înșelați în același mod de falsul curier. Acesta alege mici cabinete sau magazine de cartier, unde profită de aglomerație. Se pregătește bine înainte, culege informații și îi invocă, drept destinatari, doar pe angajații care nu sunt în acel moment la lucru.

Individul planifică atacurile în zone aglomerate

Diana Marin, administratorul cabinetului: „Cred că a filat zona, știa intervalul orar la care nu este prezent colegul respectiv. Asta a fost și motivul pentru care și-a permis să solicite suma aceasta în lipsa lui. După ce a plecat de la noi, ar fi încercat și la agenți economici din zonă.”

Poliția a intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și speră să-l prindă repede pe individ. Faptul că cere sume mici de bani îi face pe oameni mai puțin vigilenți, spun anchetatorii.

Alexandru Niță, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Polițiștii recomandă cetățenilor să nu ofere sume de bani sau informații personale fără să verifice veridicitatea aspectelor în cauză și să ceară informații suplimentare persoanelor respective.”

Dacă va fi prins, bărbatul va fi cercetat pentru înșelăciune.

Sursa: Pro TV

