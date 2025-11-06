O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală. Ce i-a făcut un român unei americance

O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală, cu pagube de aproape 300 de mii de dolari.

Un bărbat din Sălaj a convins o femeie din Statele Unite ale Americii că trăiește cu el o iubire ca-n filme și a determinat-o să îi dea bani ca să construiască împreună o afacere. Acum individul de 32 de ani este cercetat pentru înșelăciune.

Tânărul ar fi abordat-o pe o rețea socială pe femeia din Statele Unite în urmă cu patru ani. După conversații tot mai dese, a reușit să o convingă că e îndrăgostit de ea până peste cap, și pentru a fi cât mai convingător, o suna prin apel video.

Treptat, după numeroase declarații, relația dintre ei s-a consolidat, iar bărbatul ar fi început să-i ceară diverse sume de bani, pe motiv că vrea să clădească și o afacere împreună tot de la distanță. Individul îi spunea că va deschide un service auto și că dacă ea va face investiții serioase, afacerea îi va aduce un profit important.

Femeia din America i-a trimis treptat aproape 300 de mii de dolari. Polițiștii din Sălaj au intrat pe fir și au făcut percheziții în locuința bărbatului. Oamenii din localitate spun că tânărul locuiește cu tatăl său, însă puțini știu cu ce se ocupă.

Acesta a fost inițial reținut 24 de ore pentru înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătura privată. Apoi a fost lăsat în libertate și este cercetat sub control judiciar.

