Un bărbat din județul Prahova a fost arestat preventiv, după ce a agresat un polițist într-un local

Un bărbat care a făcut scandal într-un local, într-o comună din județul Prahova, a ajuns în arest preventiv după ce a devenit violent cu unul dintre polițiștii care au intervenit pentru a-l calma.

Pentru că l-a lovit pe agent cu capul în față și i-a amenințat cu moartea pe agenții care au intervenit, scandalagiul a fost inculpat pentru ultraj.

Incidentul a avut loc în ziua de 9 noiembrie, în jurul orei 04:30, când o persoană a solicitat intervenția Poliției, deoarece în incinta unui restaurant din comuna prahoveană Gura Vitioarei un bărbat făcea scandal și avea un comportament recalcitrant.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul structurii de ordine publică a Poliției Orașului Vălenii de Munte.

„La momentul intervenției, persoana reclamată a adoptat o atitudine agresivă și recalcitrantă, proferând amenințări cu moartea la adresa polițiștilor și exercitând ulterior acte de violență fizică asupra unuia dintre agenți, lovindu-l cu capul în zona feței”, informează marți oficialii Poliției județene Prahova.

Agresorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 52 de ani, din orașul Vălenii de Munte.

În primă fază, el a fost reținut pentru 24 de ore, fiind apoi prezentat instanței de judecată, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

El este inculpat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru două infracțiuni de ultraj: una sub forma amenințărilor și cealaltă sub forma lovirii.

