Un bărbat a dat cu mașina peste un polițist care dirija traficul în Eforie, apoi a sunat la 112 să se plângă de omul legii

Un polițist din Babadag a ajuns la spital, rănit în timpul unei intervenții. Încerca să aplaneze un conflict, dar unul dintre scandalagii l-a lovit în cap.

Și în Eforie Nord, un polițist de la Serviciul Rutier a fost acroșat de o mașină condusă de un om de afaceri din Arad.

Cei de la Sindicatul Europol spun că au crescut alarmant cazurile de ultraj.

În timp ce dirija traficul rutier într-un sens giratoriu intens circulat din Eforie Nord, agentul a fost acroșat de o mașină. După incident, șoferul a sunat la 112 și a reclamat că polițistul i-a vorbit urât și că ar fi fost băut.

Un alt echipaj a venit la fața locului și ambii au fost testați cu etilotestul. Rezultatele au fost negative. Șoferul a rămas fără carnet, s-a ales cu dosar penal și a fost amendat și cu 500 de lei.

Daniel Avasilcăi, Sindicat Europol Constanța: ”Se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dar după părerea noastră și o să urmărim acest caz, se întrunesc elementele infracțiunii de ultraj”.

Familiile polițiștilor au protestat la Tulcea

Un alt incident grav s-a petrecut în Babadag. Acolo, un agent de poliție a fost lovit violent în timp ce încerca să-i potolească pe mai mulți indivizi.

Inspector pricipal Cristina Ungureanu, IPJ Tulcea: ”Polițistul rănit a fost transportat la Spitalul Județean Tulcea pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost identificat și reținut. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”.

Mai multe persoane, printre care și cei din familiile polițiștilor, au protestat joi la Tulcea și au cerut o protecție mai bună pentru agenți.

