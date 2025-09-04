Un bărbat a dat cu mașina peste un polițist care dirija traficul în Eforie, apoi a sunat la 112 să se plângă de omul legii

Stiri actuale
04-09-2025 | 13:38
×
Codul embed a fost copiat

Un polițist din Babadag a ajuns la spital, rănit în timpul unei intervenții. Încerca să aplaneze un conflict, dar unul dintre scandalagii l-a lovit în cap.  

autor
Cătălin Covrig

Și în Eforie Nord, un polițist de la Serviciul Rutier a fost acroșat de o mașină condusă de un om de afaceri din Arad.

Cei de la Sindicatul Europol spun că au crescut alarmant cazurile de ultraj.

În timp ce dirija traficul rutier într-un sens giratoriu intens circulat din Eforie Nord, agentul a fost acroșat de o mașină. După incident, șoferul a sunat la 112 și a reclamat că polițistul i-a vorbit urât și că ar fi fost băut.

Un alt echipaj a venit la fața locului și ambii au fost testați cu etilotestul. Rezultatele au fost negative. Șoferul a rămas fără carnet, s-a ales cu dosar penal și a fost amendat și cu 500 de lei.

Citește și
atacator bucuresti
Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști

Daniel Avasilcăi, Sindicat Europol Constanța: ”Se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dar după părerea noastră și o să urmărim acest caz, se întrunesc elementele infracțiunii de ultraj”.

Familiile polițiștilor au protestat la Tulcea 

Un alt incident grav s-a petrecut în Babadag. Acolo, un agent de poliție a fost lovit violent în timp ce încerca să-i potolească pe mai mulți indivizi.

Inspector pricipal Cristina Ungureanu, IPJ Tulcea: ”Polițistul rănit a fost transportat la Spitalul Județean Tulcea pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost identificat și reținut. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”.

Mai multe persoane, printre care și cei din familiile polițiștilor, au protestat joi la Tulcea și au cerut o protecție mai bună pentru agenți. 

Doi polițiști din Dâmbovița, atacați cu cuțitul de un bărbat care și-a agresat nora. Unul dintre agenți a tras patru focuri

Sursa: Pro TV

Etichete: eforie, ultraj, politisti raniti, Babadag,

Dată publicare: 04-09-2025 13:38

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Bărbatul din Craiova evadat din arest la domiciliu a fost prins. Unde a fost găsit de polițiști
Stiri actuale
Bărbatul din Craiova evadat din arest la domiciliu a fost prins. Unde a fost găsit de polițiști

Poliţiştii din Dolj au reuşit prinderea bărbatului care a evadat după ce a plecat din locuinţa unde era arestat la domiciliu. El a fost găsit în Craiova.

Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști
Stiri actuale
Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști

Caz tulburător în Capitală. Un individ a atacat un bărbat pe stradă, cu o armă albă, și l-a rănit grav. Incidentul s-a petrecut în jurul pranzului în Sectorul 4.

Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu
Stiri actuale
Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu

Poliţiştii din Craiova sunt în alertă! Caută un bărbat care a fugit din arestul la domiciliu. El primise această pedeapsă pentru că şi-a lovit fosta iubită, însă a reuşit să dispară în timpul nopţii.

Ce au descoperit polițiștii în ghiozdanul unui român care urma să zboare spre Amsterdam de pe aeroportul Otopeni. FOTO
Stiri Diverse
Ce au descoperit polițiștii în ghiozdanul unui român care urma să zboare spre Amsterdam de pe aeroportul Otopeni. FOTO

Un bărbat, cetățean român, este anchetat de polițiști după ce asupra lui au fost descoperite 17 bancnote de 50 de euro false. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Henri Coandă, unde bărbatul a încercat să achiziționeze diverse produse.

Individul care a agresat trei tinere într-un tramvai din Capitală e vicecampion la skanderberg. A fost arestat de polițiști
Stiri actuale
Individul care a agresat trei tinere într-un tramvai din Capitală e vicecampion la skanderberg. A fost arestat de polițiști

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, acuzat că a agresat trei fete cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, într-un tramvai din sectorul 5 al Capitalei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Recomandări
SURSE: Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Stiri actuale
SURSE: Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Secţiile Unite ale ÎCCJ au decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28