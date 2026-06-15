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Potrivit procurorilor, crima s-a petrecut vinerea trecută, după miezul nopții. Bărbatul de 54 de ani ar fi apelat telefonic la serviciile unei prostituate și ar fi convenit cu ea o anumită sumă de bani.

La scurt timp, femeia a fost adusă de iubitul ei acasă la client. La final, acesta ar fi refuzat să plătească, spun surse din anchetă. Între cei trei a izbucnit un conflict violent, iar prostituata și iubitul său l-ar fi înjunghiat de mai multe ori pe bărbat, lăsându-l căzut la pământ, inconștient.

Dimineață, un prieten l-a găsit fără suflare, într-o baltă de sânge și a chemat poliția. Criminaliștii au delimitat zona și au ridicat probe. Cei doi suspecți au fost identificați și au fost arestați preventiv pentru omor. Dacă se vor dovedi vinovați, riscă până la 20 de ani de închisoare.