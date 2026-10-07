🇫🇷 👗 INFO — BRIGITTE MACRON À LA FASHION WEEK AUX CÔTÉS DE BERNARD ARNAULT Brigitte Macron, accompagnée de Bernard Arnault, a rencontré Zendaya et Pharrell Williams lors de la Fashion Week à Paris. 🎥 @ParisMatch https://t.co/nqTQ8rvmFk

Actrița a participat marți la prezentarea colecției Louis Vuitton pentru primăvara anului 2027, unde a atras atenția și prin ținuta aleasă, potrivit Yahoo News.

Zendaya a purtat o pereche de blugi albaștri largi, un maiou alb clasic, pantofi albi cu vârf ascuțit și o jachetă scurtă din dantelă. Piesa din dantelă amintea de o apariție anterioară a actriței, din timpul promovării filmului „The Odyssey”, când a purtat-o alături de o rochie lungă și pantofi din satin.

Momentul cu Brigitte Macron a devenit viral

Dincolo de ținută, atenția s-a mutat rapid asupra unui moment surprins în primul rând al prezentării.

Imagini distribuite pe TikTok o arată pe Zendaya rămânând așezată în timp ce îi strângea mâna lui Brigitte Macron.

Gestul a provocat o dezbatere amplă în mediul online, iar unii utilizatori au considerat că actrița ar fi trebuit să se ridice în semn de respect.

„Zendaya... trebuie să te ridici când Prima Doamnă a Franței încearcă să te salute”, a scris un utilizator.

„Este, pur și simplu, o chestiune de respect, dar probabil că nu știa cine este doamna”, a comentat altcineva.

Un alt utilizator a susținut că „o femeie ar trebui să se ridice pentru a saluta o altă femeie” și a calificat gestul Zendayei drept „foarte nepoliticos”.

Fanii actriței au venit în apărarea ei

Zendaya a fost însă apărată de numeroși fani, care au susținut că nu avea obligația de a se ridica.

„Este doar un alt om, nu este cu nimic mai presus decât ea. Statutul nu înseamnă nimic”, a scris un utilizator.

Alții au argumentat că statutul social nu ar trebui să conteze într-o astfel de situație și că simplul fapt că Brigitte Macron este Prima Doamnă a Franței nu impune în mod automat un tratament special.