Sute de copii, însoțiți de părinți, au venit la festivalul „Șotron”. Acolo, au participat gratuit la ateliere și activități în aer liber.

La festivalul organizat în curtea Muzeului Literaturii Române din Iași, copiii au luat parte la experimente care mai de care.

Reporter: Ce ți-a plăcut aici?

Băiat: „Experimentul ăla făcut acolo, la țevile în care pun culorile."

Fată: „M-a atras că a luat ceva în mâini și a dat foc."

Și spațiul dedicat „micilor detectivi" a fost la mare căutare.

Copil: „Am făcut o amprentă cu mâinile.”

Reporter: Cu ce te-ai dat pe mânuțe ca să faci amprenta?

Copil: „Cu praf."

Denisa Ioana Andrii, expozant: „Au ocazia să își ia amprentele pe foi speciale, folosim pudră magnetică și avem și niște joculețe pregătite pentru ei, să intre în pielea unor detectivi adevărați."

Atelierele de pictură s-au umplut și ele repede. Fetițele au desenat prințese și unicorni, iar băieții mașini și utilaje agricole.

Amelia Gheorghiță, organizator: „Activitățile sunt gândite participativ, în jurul ideii de comunitate și de a construi ceva împreună."

„Șotron. Festivalul Copilăriei” are deja o tradiție de 13 ani la Iași. Evenimentul se încheie în această seară și este gratuit.