Avioane rusești Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, zbor comun cu avioane chineze în apropierea Japoniei

Două bombardiere strategice rusești Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, au patrulat spațiul aerian din apropierea granițelor Japoniei timp de câteva ore alături de avioane de vânătoare chinezești, relatează Reuters.

Potrivit Ministerului Apărării din Japonia, avioane rusești au decolat în seara zilei de 9 decembrie din Marea Japoniei spre Marea Chinei de Est.

Acolo, s-au întâlnit cu bombardiere chinezești H-6 și au efectuat un „zbor comun, extins” deasupra Oceanului Pacific.

Mai târziu, patru avioane de vânătoare chinezești J-16 s-au alăturat acestui grup și au zburat între insulele japoneze Okinawa și Miyako.

Strâmtoarea dintre aceste insule este considerată ape internaționale.

În același timp, Ministerul Apărării din Japonia a înregistrat activitatea Forțelor Aeriene Ruse în Marea Japoniei, unde se aflau un avion de avertizare timpurie A-50 și două avioane de vânătoare Su-30.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a numit zborul comun al avioanelor rusești și chineze o „demonstrație clară de forță” pe platforma de socializare X, afirmând că astfel de acțiuni reprezintă o „amenințare serioasă la adresa securității naționale”.

Koizumi a adăugat că avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Japoneze au fost trimise pentru a monitoriza zborul.

Ministerul rus al Apărării a confirmat un zbor comun cu Forțele Aeriene Chineze în apropierea graniței cu Japonia.

„Evenimentul a fost desfășurat ca parte a planului de cooperare militară pentru 2025 și nu este îndreptat împotriva unor țări terțe”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, citat de TASS.

Zborul comun al aeronavelor rusești și chineze a durat aproximativ opt ore, a adăugat ministerul.

„În anumite etape ale traseului, purtătorii de rachete strategice au fost escortați de avioane de vânătoare din țări străine”, a declarat Ministerul rus al Apărării, adăugând că „aeronavele din ambele țări au operat în strictă conformitate cu prevederile dreptului internațional” și că nu au existat încălcări ale spațiului aerian.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













