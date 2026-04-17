Corespondent Știrile PRO TV: „Faptele s-au petrecut în locuința celor doi din municipiul Făgăraș, la ora patru dimineața.

În urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi devenit violent și și-ar fi lovit partenera, apoi fetița, care este minoră.

Femeia a reușit să scape și să sune la 112 ca să ceară ajutor. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, apoi un judecător de drepturi și libertăți a dispus arestarea lui preventivă pentru treizeci de zile. Este cercetat acum pentru violență în familie.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar nu a fost necesar transportul la spital.

Polițiștii spun însă că nu este prima dată când agresorul se comportă astfel, au mai existat astfel de episoade și în anii trecuți, iar femeia a cerut ordin de protecție provizoriu. Însă, după ce acestea au expirat, individul a revenit în locuință.”