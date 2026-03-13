La Poliţia oraşului Eforie a fost înregistrată plângerea unui bărbat, de 32 de ani, care a reclamat că a fost victima unei fraude după ce a fost contactat telefonic de persoane care s-au recomandat, în mod fals, a fi angajaţi ai unor instituţii publice şi bancare.

"În fapt, la data de 17 februarie a.c., persoana vătămată ar fi fost apelată de un individ care s-a prezentat drept inspector în cadrul autorităţii de administrare fiscală, comunicându-i faptul că în evidenţele instituţiei figurează o datorie a societăţii administrate de tatăl său. Pentru a soluţiona rapid problema, victima ar fi fost ulterior contactată de un alt bărbat, care ar fi pretins că este reprezentant al unei unităţi bancare, acesta din urmă oferind instrucţiuni pentru efectuarea transferului sumei de bani 'datorate'", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Convins de calitatea oficială a interlocutorilor, bărbatul ar fi efectuat două tranzacţii într-un cont bancar deschis pe numele unei persoane fizice, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la suma de 98.900 de lei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cercetările fiind continuate pentru identificarea autorilor.