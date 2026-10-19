O întâlnire în China, în noiembrie, la summitul APEC, între liderii rus, chinez şi american, a fost „discutată", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a adăugat însă că nu există o propunere sau un acord concret şi a exclus totodată orice acord final privind conflictul din Ucraina fără participarea Kievului, informează AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

Potrivit The Wall Street Journal, preşedintele rus Vladimir Putin le-a propus o întâlnire omologilor săi american, Donald Trump, şi chinez, Xi Jinping, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, cu prilejul summitului Asociaţiei pentru Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) din 18 şi 19 noiembrie de la Shenzhen, în China.

Întrebat despre această chestiune, Peskov a declarat că, „având în vedere că cei trei şefi de stat s-ar putea afla simultan la summitul din China, o întâlnire ipotetică a fost într-adevăr discutată".

„Nimeni nu a abordat sau discutat în detaliu vreo propunere, niciun acord privind o astfel de întâlnire sau posibila ordine de zi şi conţinutul acelei întâlniri", a precizat oficialul rus în timpul briefingului său de presă zilnic.

În acelaşi timp, el a recunoscut că „subiectul acestei ipotetice întâlniri a fost într-adevăr menţionat" în timpul ultimei conversaţii telefonice dintre Putin şi Trump, pe 9 octombrie.

Peskov: Încheierea războiului, „imposibilă” fără cineva de la Kiev care „să-și asume responsabilitățile”

Peskov a afirmat totodată că orice acord final pentru a pune capăt războiului din Ucraina „fără participarea unor reprezentanţi de la Kiev dispuşi să-şi asume responsabilităţile este imposibil".

Întrebat şi el pe această temă luni, în timpul unei vizite la Samarkand, în Uzbekistan, secretarul de stat american Marco Rubio s-a arătat evaziv.

„Nu ştiu dacă a fost finalizat", a răspuns Rubio. Dar preşedintele american „a fost clar. El vrea ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se încheie".

Eforturile diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt ofensivei ruseşti de amploare din Ucraina, lansată în februarie 2022, sunt în prezent într-un impas.

Donald Trump a discutat la telefon cu omologul său rus la începutul lunii octombrie, apoi a anunţat un acord între Washington şi Moscova privind achiziţionarea de motorină rusească şi, ulterior, a semnat un ordin executiv care scuteşte Rusia de noi sancţiuni americane.

În acelaşi timp, Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu vrea să pună capăt" războiului, pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Washington şi Kiev.