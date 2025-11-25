Un bărbat din Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a întors acasă și a făcut scandal

25-11-2025 | 17:21
Un bărbat din Dolj a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție. Avea interdicție să se apropie de soția lui, pe care ar fi agresat-o în mai multe rânduri de-a lungul timpului.

Roxana Vlădășel

Cei doi soți, ambii de 48 de ani, sunt împreună din adolescență și au trei fete.

De câțiva ani însă, bărbatul a dat în patima băuturii. Și de fiecare dată când consuma alcool, făcea scandal în familie și spărgea lucruri din casă.

Sătulă de chin, soția lui a obținut un ordin de protecție împotriva lui, valabil pentru o lună. Acesta îl obliga pe suspect să plece de acasă și să nu se apropie la mai puțin de 200 de metri de ea.

Luni seara însă, individul a încălcat ordinul și s-a întors acasă, unde a făcut scandal.

amenintata alba
Tânără din județul Alba, hărțuită și amenințată cu moartea pe stradă de un bărbat. Nu a fost pentru prima dată

Victima:El bea și de asta, că în rest nu are treabă. Jignea și ne jignea pe toți. Nu se uită cine e în fața lui. Geamurile la ușă, toate alea. De data asta nu am mai suportat jignirile.”

Agenții, chemați de femeie, l-au găsit pe individ în curtea gospodăriei.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.”

În ultimii ani, poliția a venit în numeroase rânduri la casa celor doi.

Vecină:Se certau ei între ei. Tineri, ăla că nu făcuși cutare, ăla că nu știu ce.”

Vecină: „Am mai văzut poliția venind. O familie problemă.”

Bărbatul va ajunge în fața magistraților din Craiova, unde se va cere arestarea lui preventivă. Este acuzat de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Până luna trecută, în România au fost constatate 4.000 de încălcări ale ordinelor de protecție.

Sursa: Pro TV

Deputatele Raluca Turcan (PNL) şi Victoria Stoiciu (PSD) au depus un proiect de lege care permite victimelor violenţei domestice cu ordin de protecţie să primească consiliere psihologică în orice centru acreditat de CNAS.

