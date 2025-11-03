Peste 400 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare

Stiri actuale
03-11-2025 | 13:18
retea apa caldă
Shutterstock

Aproape 400 de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură până vineri, cele mai afectate zone fiind Mihai Bravu şi Calea Vitan (Sector 3), Calea Văcăreşti (Sector 4) şi zona Spitalului Universitar (Sector 5).

autor
Claudia Alionescu

Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Bucureşti, intervenţiile având durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.

Astfel, pe reţeaua termică primară, în zona Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3, se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00, potrivit Termoenergetica.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

Tot în Sectorul 3, în zona Şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan, vor fi făcute lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00.

Citește și
Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu, promisiuni pentru bucureșteni. Ce se va întâmpla cu apa caldă și căldura în această iarnă

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975, această porţiune de reţea având 50 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară din zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru şi Căii Văcăreşti, precum şi la racordul punctului termic „1+2 Tineretului”, din Sectorul 4 al Capitalei, vor fi executate lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri şi doi agenţi economici), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

În sectorul 5, pe reţeaua termică primară, în zona străzii Ana Davila, se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1984, această porţiune de reţea având 41 de ani de funcţionare.

În sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii în zona Bulevardului Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare”.

Aceste lucrări impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire, însă clienţii nu vor fi afectaţi. Perioada activităţii va fi din data de 5 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 6 noiembrie 2025, ora 22:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Compania reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.

Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, precizează Termoenergetica.

Atac în trenul din Londra. Un britanic de 32 de ani rămâne în arest. O persoană se află în stare gravă la spital

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, apa calda, blocuri,

Dată publicare: 03-11-2025 12:57

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza unor avarii. Termoenergetica face lucrări. Zonele afectate
Stiri actuale
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza unor avarii. Termoenergetica face lucrări. Zonele afectate

Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.

Stelian Bujduveanu, promisiuni pentru bucureșteni. Ce se va întâmpla cu apa caldă și căldura în această iarnă
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu, promisiuni pentru bucureșteni. Ce se va întâmpla cu apa caldă și căldura în această iarnă

Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii.

Mai multe zone din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare
Stiri actuale
Mai multe zone din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare

Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Noiembrie 2025

03:11:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28