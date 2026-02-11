Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un bărbat din Timiș că ar fi corespondat cu o tânără de 20 de ani, pe o rețea de socializare, timp în care aceasta i-ar fi spus că intenționează să-și pună capăt zilelor. Potrivit IPJ Buzău, în urma cercetărilor, așa-zisa tânără care a corespondat cu bărbatul era, de fapt, o femeie în vârstă de 41 de ani, din localitatea Pârscov.

Povestea inventată și apelul la 112

„Numai că ceea ce fusese sesizat ca o tentativă de suicid s-a dovedit a fi, de fapt, o înșelăciune de tip «Romance Scam», «escrocherie sentimentală» sau «iubire prefăcută», o metodă răspândită de fraudă pe rețelele sociale și aplicațiile de întâlniri. Femeia de 41 de ani și-ar fi creat un cont pe o rețea socială, utilizând fotografiile unei tinere de 20 de ani, din Berca. De pe acest cont, ar fi inițiat relaționarea în mediul online cu bărbatul din Timiș. Femeia i-ar fi transmis acestuia că este într-o stare de depresie profundă, întrucât toți membrii familiei (mama, tata și fratele) ar fi decedat într-un accident rutier produs în timp ce aceștia se deplasau spre București și că nu se descurcă singură cu toate problemele familiale rămase. În dorința de a o sprijini, bărbatul ar fi trimis în repetate rânduri diverse sume de bani acesteia, într-un cont bancar, la o valoare cumulată de 3.000 de lei. În continuarea poveștii inventate, femeia ar fi susținut că are intenții suicidale, ceea ce l-ar fi îngrijorat pe bărbat, care a apelat 112”, a transmis IPJ Buzău.

Cum funcționează metoda „romance scam”

Oamenii legii continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor aspectelor. Totodată, IPJ Buzău explică modul în care funcționează metoda de înșelăciune „romance scam”.

„Escrocii creează profiluri cu poze atractive (adesea furate sau generate de AI), prezentându-se ca persoane de încredere (femei, dar și bărbați). După ce stabilesc o conexiiune emoțională, încep să ceară bani. Scuzele sunt variate: o urgență medicală, taxe vamale, bilete de avion pentru a veni în vizită sau investiții în criptomonede. De obicei, refuză apelurile video sau întâlnirile fizice, pretextând că sunt în străinătate, în armată sau că au probleme tehnice.

Semnale de alarmă și recomandările poliției

Semnale de alarmă: persoana se îndrăgostește foarte repede de tine și cere mutarea conversației pe o platformă privată; îți cere bani, carduri cadou sau date bancare; povestea este dramatică și implică «urgențe» financiare constante; pozele arată perfect, ca de model sau profesionale”, informează sursa citată.

În contextul dat, polițiștii recomandă celor care se pot regăsi într-o situație similară să nu trimită bani persoanelor pe care nu le cunosc, să facă o căutare inversă a imaginii (Reverse Image Search) pe motoarele de căutare online pentru a verifica dacă fotografia de profil a fost folosită și în altă parte și să anunțe autoritățile în cazul unei înșelăciuni.