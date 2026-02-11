Cazul ridică suspiciuni privind eficiența intervenției poliției și modul concret în care au fost derulate verificările. La Inspectoratul Județean de Poliție a fost deschisă acum o anchetă.

Bărbatul avea 72 de ani și era din localitatea Ulmu, județul Brăila. Pe 18 septembrie anul trecut, vecinii au anunțat la poliție dispariția lui.

Lenuța Niculescu, vecină: În septembrie el s-a dus la magazin, așa l-am văzut ultima dată și după aia noi nu l-am mai văzut și am întrebat pe vecina, tanti l-ai mai văzut pe nea Ion, nu e în casă, hai să mergem să îl căutăm și când am intrat acolo nu era nimeni.

Și comunitatea s-a mobilizat atunci și l-a căutat pe bătrân.

Vasile Bănică, primar Ulmu: Am mers cu personalul primăriei, angajații primăriei prin malul Călmățuiului, prin fântâni, prin ogrăzi să-l căutăm, a fost de negăsit, poliția a mers la fața locului, a făcut o cercetare ulterior, nu a fost găsit.

Acum, la aproape cinci luni distanță, un vecin a găsit trupul fără viață al bărbatului sub un pat dintr-o cameră a casei bătrânului.

Cornel Martale, vecin: Am intrat în casă, că știam unde doarme, am crescut aici și când am văzut bățul la ușă mi-am aruncat privirea sub pat, când i-am văzut pantalonii de trening și gleznele de la picioare, am ieșit imediat afară.

Autoritățile investighează acum modul în care s-au desfășurat căutările.

Subcomisar Elena Ostache, purtător de cuvânt al IPJ Brăila: Există o anchetă în desfășurare în care sunt efectuate cercetări inclusiv cu privire la aceste aspecte.

De cealaltă parte, și localnicii care au participat la căutări sunt șocați. Nimeni nu a observat cadavrul bărbatului sub pat. Intraseră în casă, împreună cu polițiștii, dar fie oamenii legii nu au căutat cu atenție, fie s-a întâmplat ceva care își așteaptă acum explicația.

Polițiștii au deschis, așa cum cere procedura, un dosar penal pentru ucidere din culpă.