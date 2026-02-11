Cum el era în arest preventiv, și-ar fi trimis prietenii să pună presiune.

Și complicii suspectului, dintre care unul are doar 15 ani, riscă acum să ajungă după gratii. Polițiștii au aflat totul și miercuri au făcut 7 percheziții în Ploiești și o comună limitrofă, pentru a proba infracțiunea de influențarea declarațiilor în formă continuată.

Potrivit unor surse din anchetă, trei prieteni ai inculpatului aflat în penitenciar s-ar fi lăsat convinși să acționeze. Ei ar fi încercat s-o forțeze pe fata de 15 ani, violată, să-și retragă plângerea.

De asemenea, ar fi încercat să-i sperie și pe adolescenții care urmau să depună mărturie la proces. Suspecții au vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, iar cel mai mare dintre ei s-ar fi dat drept polițist în unele împrejurări, ca să fie mai convingător.

În urma perchezițiilor, toți cei vizați în dosar au fost duși la audieri. Influențarea declarațiilor se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare.