Problema este una actuală, pentru că mai mulți locuitori ai Capitalei au reclamat prezența șobolanilor. Autoritățile au început deratizarea și roagă oamenii să nu mai arunce mâncare pe stradă.

Corespondent Știrile ProTV: „Bărbatul care a câștigat în primă instanță despăgubiri de 2.000 de euro este din Sectorul 1. Tânărul a fost mușcat de un deget de la picior când a coborât să ridice o comandă. Instanța a stabilit că autoritățile nu au luat măsurile necesare pentru combaterea rozătoarelor și acum Primăria Capitalei și cea de sector sunt obligate la despăgubiri, însă decizia nu este definitivă.

În ultimele zile au apărut și alte reclamații, inclusiv de la o femeie care s-a trezit cu un șobolan care a ieșit prin vasul de toaletă. În Capitală sunt acum amplasate aproape 140.000 de stații pentru combaterea șobolanilor, iar deratizarea este în desfășurare în piețe, cimitire, parcări, asociații de proprietari și instituții publice. Primăria anunță că, în paralel, continuă și tratamentele împotriva țânțarilor, căpușelor și gândacilor, însă spune că, fără curățenie și gestionarea corectă a deșeurilor, problema dăunătorilor nu poate fi eliminată. Șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare, gunoiul depozitat necorespunzător și terenurile abandonate, motiv pentru care simpla deratizare nu rezolvă problema.”