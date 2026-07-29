Potrivit polițiștilor, faptele s-ar fi petrecut dimineața devreme, la ora 8:00, la un hotel din stațiune. În urma unui conflict spontan, pe fondul geloziei, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie și i-ar fi provocat răni.

Un angajat a sunat imediat la 112. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi a fost transportată la spital.

Polițiștii au făcut verificări și au constatat că bărbatul i-ar fi distrus inclusiv hainele și încălțămintea din bagaj.

Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru că victima nu se mai simțea în siguranță. Bărbatului i-a fost montat un dispozitiv electronic de monitorizare și nu mai are voie să se apropie de femeie.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru violență în familie.