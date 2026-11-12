Individul a încercat să omoare un câine și ar fi abandonat cinci pui într-un sac, la marginea unei păduri. Șansa bietelor animale a venit de la niște localnici, care le-au auzit agonizând.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Acesta este momentul în care individul abandonează cei cinci căței, înghesuiți într-un sac. Nu cu mult timp înainte, suspectul a mai pus în aplicare un plan diabolic, a cărui victimă a fost un alt câine.

Oamenii locului au descoperit șocați o scenă cumplită, după ce strigătul animalului aflat la un pas de moarte le-a atras atenția.

La câțiva metri distanță zăcea și sacul cu cei cinci căței abandonați.

Polițiștii l-au identificat rapid pe suspect

Polițiștii din Neamț au venit la locul incidentului și au început cercetările. L-au identificat rapid pe bărbatul de 35 de ani, din Brașov.

Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamț: „Polițiștii au eliberat un ordin de plasare a câinilor în adăpost, aceștia fiind în afara oricărui pericol. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore.”

Animalele chinuite au ajuns la un cabinet din Iași, unde vor primi îngrijiri, până când își vor găsi un nou stăpân.