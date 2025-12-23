Cazul fetei de 16 ani ucise la Galaţi: bărbatul care o exploata sexual a fost reţinut

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au dispus luni reţinerea bărbatului care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie 2025, într-un bloc din municipiul Galaţi, a informat, marţi, (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracţională a bărbatului, în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori.

"Din probatoriul administrat a reieşit că, în luna mai 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime minore, de 16 ani (provenită dintr-un mediu socio-familial deficitar, cu educaţie precară şi abandon şcolar, mamă minoră şi anterior victimă a infracţiunii de act sexual cu un minor) şi prin inducere în eroare (metoda loverboy), bărbatul ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Astfel, acesta ar fi adăpostit persoana vătămată în diverse apartamente închiriate în municipiile Galaţi şi Tecuci şi ar fi obligat-o la practicarea prostituţiei, punând în pericol viaţa victimei minore, care a fost ucisă la data de 16 noiembrie 2025, de către un client care se prezentase pentru a beneficia, contra cost, de serviciile ei sexuale", a transmis IPJ Galaţi.

Conform sursei citate, sumele obţinute din activitatea infracţională au fost însuşite aproape în totalitate de către bărbatul de 27 de ani.

Marţi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului respectiv.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













