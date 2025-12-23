Cazul fetei de 16 ani ucise la Galaţi: bărbatul care o exploata sexual a fost reţinut

Stiri actuale
23-12-2025 | 13:32
Retinut

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Brăila au dispus luni reţinerea bărbatului care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie 2025, într-un bloc din municipiul Galaţi, a informat, marţi, (IPJ) Galaţi.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit sursei citate, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracţională a bărbatului, în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori.

"Din probatoriul administrat a reieşit că, în luna mai 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime minore, de 16 ani (provenită dintr-un mediu socio-familial deficitar, cu educaţie precară şi abandon şcolar, mamă minoră şi anterior victimă a infracţiunii de act sexual cu un minor) şi prin inducere în eroare (metoda loverboy), bărbatul ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Astfel, acesta ar fi adăpostit persoana vătămată în diverse apartamente închiriate în municipiile Galaţi şi Tecuci şi ar fi obligat-o la practicarea prostituţiei, punând în pericol viaţa victimei minore, care a fost ucisă la data de 16 noiembrie 2025, de către un client care se prezentase pentru a beneficia, contra cost, de serviciile ei sexuale", a transmis IPJ Galaţi.

Conform sursei citate, sumele obţinute din activitatea infracţională au fost însuşite aproape în totalitate de către bărbatul de 27 de ani.

Marţi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului respectiv. 

Citește și
explozie, bloc, rahova
Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, galati, minoră, retinut,

Dată publicare: 23-12-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze
Stiri actuale
Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze

Consiliul Local Sector 5 a aprobat marţi decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la energia electrică şi gazele naturale a familiilor afectate de explozia care a avut loc în octombrie, în blocul din Rahova.

Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești. Un autoturism s-ar fi aprins din cauza unei candele
Stiri actuale
Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești. Un autoturism s-ar fi aprins din cauza unei candele

Incendiu în parcarea supraetajată a unui centru comercial din Ploiești. Un autoturism s-a aprins în toiul nopții.

Cu cât plătești mai mult pentru locul de parcare, în 2026, în București
Stiri actuale
Cu cât plătești mai mult pentru locul de parcare, în 2026, în București

Taxele pentru locurile de parcare de reședință cresc, în 2026, cu aproape 5,6%. Nu e o majorare explozivă, dar contează, în condițiile în care se va adăuga tuturor celorlalte creșteri de cheltuieli pentru bucureșteni.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28