Femeie de 77 de ani, agresată sexual de un vecin care a dat buzna în locuința ei. Bărbatul a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din Blaj a fost arestat preventiv pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală, după ce a încercat să forțeze o vecină în vârstă de 77 de ani să întrețină relații intime cu el.

Corespondent Știrile ProTV: Victima se afla singură în casă, în momentul în care un localnic a intrat în gospodărie.

Amețit de aburii alcoolului, acesta intrat în casă și nu ar fi ținut cont nici măcar de faptul că femeia este bolnavă și nu se putea deplasa.

Cum biata femeie nu s-a putut apăra, individul și-a continuat planul și a agresat-o sexual. La un moment dat, partenerul bătrânei a ajuns acasă și ar fi auzit strigătele de ajutor.

Speriat, omul a intrat în locuință a sunat imediat la 112 iar bătrâna a scăpat din mâinile suspectului, după minute în șir de coșmar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













