Femeie de 77 de ani, agresată sexual de un vecin care a dat buzna în locuința ei. Bărbatul a fost arestat

Stiri Socante
05-09-2025 | 17:31
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din Blaj a fost arestat preventiv pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală, după ce a încercat să forțeze o vecină în vârstă de 77 de ani să întrețină relații intime cu el.

autor
Doina Plăcintă

Corespondent Știrile ProTV: Victima se afla singură în casă, în momentul în care un localnic a intrat în gospodărie.

Amețit de aburii alcoolului, acesta intrat în casă și nu ar fi ținut cont nici măcar de faptul că femeia este bolnavă și nu se putea deplasa.

Cum biata femeie nu s-a putut apăra, individul și-a continuat planul și a agresat-o sexual. La un moment dat, partenerul bătrânei a ajuns acasă și ar fi auzit strigătele de ajutor.

Speriat, omul a intrat în locuință a sunat imediat la 112 iar bătrâna a scăpat din mâinile suspectului, după minute în șir de coșmar.

Citește și
violator germania
Suspect de viol în Germania, prins la Botoșani: Se afla pe lista „Most Wanted”
Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Sursa: Pro TV

Etichete: viol, agresiune, alba,

Dată publicare: 05-09-2025 16:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Un fost primar din Iași a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința nu este definitivă
Stiri Virale
Un fost primar din Iași a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința nu este definitivă

Un fost primar al Iașului a fost condamnat luni dimineață la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința poate fi atacată cu apel.

Suspect de viol în Germania, prins la Botoșani: Se afla pe lista „Most Wanted”
Stiri Virale
Suspect de viol în Germania, prins la Botoșani: Se afla pe lista „Most Wanted”

Un bărbat de 25 de ani, aflat pe lista „Most Wanted” a fost prins de polițiștii din Botoșani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore
Stiri Justitie
Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore

Procurorul Nicolae Valerian Cuzi de la Parchetul Judecătoriei Galați a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzat că a distrus declarația prin care un preot recunoștea că și-a violat în mod repetat eleva de 15 ani.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
Stiri externe
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28