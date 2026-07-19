O femeie însărcinată a suferit un atac de panică, iar un militar care stingea flăcările s-a rănit la o mână. Incendiul a pornit din cauza unei improvizații făcute de un locatar, care a vrut să repare o fisură apărută în izolație.

Un locatar al unui bloc din Bistrița s-a urcat, împreună cu o altă persoană, pe acoperiș pentru a repara fisura apărută în izolație. Unul dintre ei a folosit o butelie cu arzător ca să lipească bitum, însă flacăra a încins tabla, iar spuma izolatoare și structura de lemn s-au aprins.

Focul s-a extins cu repreziciune. Unul dintre bărbați a reușit să coboare și a dat alarma. Celălalt a rămas blocat pe acoperiș, înconjurat de flăcări și fumul gros. A fost dat jos de pompieri.

Locatarii au reușit să iasă din clădire înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Locatară: ”M-am speriat pentru că dormeam, am fost trezită că arde focul de vizavi și a trebuit să mutăm și mașina pentru permite echipajelot de intervenție”.

Poliția a deschis o anchetă

O femeie însărcinată a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri. Și unul dintre pompierii care au intervenit s-a ales cu răni.

Colonel Cristian Bucur, comandant șef ISU Bistrița Năsăud: ”S-a tăiat la o mână în timp ce lucra în acoperiș, nu este grav”.

Autoritățile locale atrag atenția că astfel de lucrări nu trebuie făcute pe cont propriu.

Gabriel Lazany, primar municipiul Bistrița: ”Recomand tuturor să facă apel la firme autorizate, care știu exact ce măsuri de protecție trebuie să ia pentru a nu se întâmpla astfel de incidente”.

Poliția s-a sesizat în acest caz și a deschis o anchetă.