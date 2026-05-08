El a precizat că principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenţiei şi faptul că antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrărilor.

„După mai multe încercări, am semnat, în sfârşit, contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentanţii contractorului, vom discuta calendarul intervenţiei, şi după ce mă voi lămuri şi lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situaţia şi ceea ce urmează”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

„Mulţumesc companiei Apolodor pentru că într-un final a acceptat şi asumat acest contract”, mai spune primarul.

Ancheta penală în cazul exploziei din Rahova

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei.

Bilanţul morţilor a crescut la patru.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, bilanţul iniţial arătând că trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Compania Distrigaz Sud Reţele a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplineau condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Ulterior, a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit.