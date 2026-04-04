Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, însă a impus mobilizarea rapidă a echipajelor de intervenţie.

Potrivit ISU Galaţi, în urma exploziei au fost rănite trei persoane. Victimele erau conştiente şi cooperante în momentul preluării de către echipajele medicale, fiind transportate la Spitalul Judeţean Galaţi pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj SMURD şi o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care au asigurat gestionarea situaţiei de urgenţă.

Din motive de siguranţă, autorităţile au decis evacuarea locatarilor de la etajele 3 şi 4 ale imobilului, pentru a preveni alte posibile incidente.

Cauza probabilă a exploziei a fost, conform primelor informaţii, o butelie care nu era etanşată corespunzător.

Reprezentanţii ISU atrag atenţia asupra respectării stricte a măsurilor de siguranţă în utilizarea buteliilor şi instalaţiilor de gaz, pentru a evita producerea unor astfel de evenimente care pot pune vieţi în pericol.