Corespondent Știrile PRO TV: „Bărbatul a fost oprit prima dată în localitatea Mogoșești, aproape de ora 21. Acesta se afla pe o bicicletă, dar, pentru că a ridicat suspiciuni, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat concentrația de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost amendat cu 1.215 lei.

După 40 de minute, polițiștii l-au surprins la volanul unei mașini. L-au tras pe dreapta și, după verificări, i-au reținut permisul și l-au condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

După miezul nopții, însă, individul s-a urcat iarăși la volan. A fost observat de agenți, dar a refuzat să oprească și, după o urmărire în trafic, a fost blocat.

Pentru că a devenit agresiv, a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l imobiliza și a-l duce la spital, din nou, pentru probe de sânge. De această dată, a fost și reținut pentru 24 de ore, pentru conducere sub influența alcoolului.”