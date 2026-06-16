Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, în familie scandalul ar fi început cu două zile în urmă, când bărbatul de 41 de ani, sub influența alcoolului, și-ar fi lovit prima dată fiica în vârstă de 13 ani. Atunci, cu greu a fost potolit. În apărarea copilei a sărit și fratele ei mai mare, în vârstă de 17 ani. După scurt timp, bărbatul a început să își amenințe și propriul fiu, inducându-i o stare de teamă. Totul a culminat a doua zi, când bărbatul și-a lovit cu brutalitate soția, fiind tot sub influența alcoolului. Atunci, copiii au încercat să își apere mama și au sunat după ajutor. Deși bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, soția acestuia și copiii au primit ordine de protecție, iar, dacă va fi cercetat în libertate, bărbatul nu mai are voie să se apropie de ei. Măsurile sunt provizorii, pentru o perioadă de 5 zile, însă soția individului urmează să solicite în instanță prelungirea ordinului.”