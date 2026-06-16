„SpaceX a investit, deja, câteva zeci de milioane – cred că se apropie de o sută de milioane de euro – în România. Pot să vă spun că România va deveni cea mai relevantă țară, din punct de vedere al infrastructurii SpaceX, din Europa”, a transmis Pavel Popescu la Forumului România Digitală, conform Agerpres.

România, deschisă și pentru alți operatori spațiali

Oficialul ANCOM a subliniat că deschiderea României nu se limitează la SpaceX. „Amazon vine în România pe zona de spațiu. Avem aceeași deschidere și pentru Amazon, avem aceeași deschidere și pentru AST, avem aceeași deschidere și pentru Eutelsat și avem aceeași deschidere pentru orice companie care vrea să facă ce face SpaceX în România”, a declarat Popescu.

Critici la adresa reglementărilor europene și apel la suveranitate

Popescu a criticat dur reglementările europene care, în opinia sa, blochează dezvoltarea și parteneriatele strategice. „Am intrat într-o epocă în care 'too much talk, too much regulation' o să ne dea dureri de cap”, a spus el.

Referindu-se la sateliții pe orbită joasă (low orbit), vicepreședintele ANCOM a subliniat că Ucraina supraviețuiește astăzi datorită acestor sisteme și că infrastructura mondială de acest tip aparține în proporție de 95% lui Elon Musk și SpaceX.

„Europa, astăzi, este în fața unei alegeri cruciale cu privire la modul în care comunicațiile se vor face pe zona de sateliți low orbit. Noi vom 'shiftui', ne vom muta pe 'low orbit satellites' într-un mod incredibil”, a explicat el.

„Complexul de inferioritate”

Vicepreședintele ANCOM a îndemnat România să renunțe la ceea ce a numit „autoflagelarea continuă” și la mentalitatea de „țară de mâna a doua”.

„Trebuie să ne ridicăm fruntea sus și să ne oprim din această autoflagelare continuă a faptului că România este o țară de mâna a doua, ca așa ne-a zis Europa de Vest. Și nu e un discurs antieuropean, e un discurs pragmatic”, a spus Popescu.

El a criticat birocrația excesivă din instituțiile statului român: „Dacă vă duceți în instituțiile statului român, o să vedeți regulamente și directive de o imbecilitate ieșite din comun”.

Popescu a subliniat că ANCOM este singurul reglementator din lume care și-a asumat public să spună că blocarea SpaceX pe criterii politice este „un lucru greșit” și că „a face parte dintr-o legislație care dinamitează acest parteneriat transatlantic, care salvează vieți, care protejează cetățenii, este o greșeală majoră”.

„E șansa României în momentul de față să devină jucătoare politic pe scena europeană pe subiectele care contează” a conchis el.