Bulgaria a înregistrat o inflație lunară zero. Prețurile au stagnat în luna mai

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
62603220
Getty

În mai 2026, Bulgaria nu a înregistrat inflație lunară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (NSI). Indicele prețurilor de consum a arătat o valoare plată de la o lună la alta, în timp ce inflația anuală s-a situat la 6,9%.

autor
Claudia Alionescu

NSI a raportat, de asemenea, că inflația de la începutul anului, măsurată ca mai 2026 comparativ cu decembrie 2025, a ajuns la 3,8%. Inflația medie anuală pentru perioada iunie 2025–mai 2026, comparativ cu anul precedent, a fost de 5%, relatează novinite.com.


În aprilie, inflația lunară fusese de 1,8%, iar inflația anuală de 6,8%, în timp ce estimările preliminare indicaseră valori mai mari. Lunile anterioare au arătat o tendință treptată de scădere de la niveluri mai ridicate la începutul anului, inflația anuală din ianuarie fiind de 3,5%, iar lunile următoare variind între 3,3% și 4,1%.

Evoluția prețurilor în mai a variat semnificativ între sectoare. Au fost înregistrate creșteri la servicii de restaurante și hoteluri, băuturi alcoolice și tutun, transport, comunicații, sănătate, utilități, bunuri de uz casnic și îmbrăcăminte.

→Servicii de restaurant și hotel – o creștere de 0,9%;

→Băuturi alcoolice, produse din tutun– o creștere de 0,9%;

→Transport – o creștere de 0,8%;

→Informații și comunicații – o creștere de 0,7%;

→Sănătate– o creștere de 0,5%;

→Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili– o creștere de 0,2%;

→Mobilier pentru locuință, bunuri și servicii casnice și întreținerea curentă a locuinței – o creștere de 0,2%;

→Îmbrăcăminte și încălțăminte – o creștere de 0,1%.

În același timp, au fost consemnate scăderi la activități de divertisment și culturale, produse alimentare și băuturi nealcoolice, precum și la articole de îngrijire personală. Prețurile din educație și servicii financiare au rămas neschimbate.

→Divertisment, sport și cultură – o scădere de 2,0%;

→Produse alimentare și băuturi nealcoolice – o scădere de 0,4%;

→Îngrijire personală, protecție socială și diverse bunuri și servicii – o scădere de 0,1%.

Prețurile alimentelor au avut o evoluție mixtă. Unele produse au înregistrat creșteri puternice, inclusiv cartofi, citrice, mere, morcovi și sfeclă, paste, cacao, oțet, margarină, varză, ceapă, pește, bere, cafea, banane, brânză, fasole, zahăr și produse din carne.

Cartofi – prețul a crescut cu 25,5%,

Citrice – cu 12,7%,

Mere – cu 8,7%.

Alte produse s-au ieftinit, inclusiv ardei, roșii, castraveți, ouă, carne de vită, măsline, iaurt, grăsimi lactate, carne de porc, linte, făină, legume cu frunze, orez, diverse tipuri de lapte și pâine.

→Ardei – prețul a scăzut cu 23,2%,

→Roșii – cu 11,1%,

→Ouă – cu 2,9%,

→Carne de vită – cu 2,2%.

Și bunurile și serviciile nealimentare au înregistrat tendințe diferite. Au fost raportate creșteri de preț pentru taxe de eliberare a actelor de identitate, servicii de curierat, carburanți, gaz, electrocasnice, servicii veterinare, produse de curățenie și întreținerea vehiculelor.

În același timp, au fost observate scăderi la pachete turistice, electronice, detergenți, flori, unele servicii de transport, produse de îngrijire personală, încălțăminte și servicii de divertisment.

În domeniul serviciilor medicale, au fost raportate creșteri moderate pentru servicii medicale, stomatologice, de laborator și farmaceutice. În același timp, indicatorii generali ai inflației au arătat că inflația cumulată din ultimii trei ani a ajuns la 13,4%, iar pe o perioadă de cinci ani la 44,3%.

Datele separate privind inflația armonizată (HICP) au arătat valori ușor diferite ale inflației anuale și cumulate, dar au urmat aceeași tendință generală de creștere moderată a prețurilor și de variații sectoriale.

Coșul de consum redus pentru gospodăriile cu venituri mai mici a înregistrat o scădere lunară de 0,5%, determinată în principal de scăderea prețurilor la alimente și bunuri nealimentare, în timp ce serviciile au înregistrat o ușoară creștere.

O prostituată și-a tâlhărit clientul când a văzut câți bani avea la el. L-a imobilizat într-o parcare

Sursa: novinite.com

Etichete: Bulgaria, zero, inflație,

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