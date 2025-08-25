Violențe în Bruxelles. O persoană a fost înjunghiată în centrul orașului în timpul unei manifestații pro-Palestina

O persoană a fost înjunghiată în timpul unei demonstrații pro-palestiniene în centrul Bruxelles-ului, duminică seara, și se află în stare critică, au anunțat mass-media locale.

Potrivit Euronews, poliția a confirmat că o persoană a fost înjunghiată în centrul capitalei.

Ilse Van de Keere, purtătorul de cuvânt al poliției municipalității Ixelles, a declarat pentru Het Laatse Nieuws: „O persoană a fost transportată la spital în stare critică. Un suspect a fost arestat”.

Duminică, zeci de persoane s-au adunat la Zaterdagplein, în apropierea atracției turistice Place Saint Catherine, pentru a-și arăta sprijinul față de Gaza.

Într-un comunicat de presă, organizatorii evenimentului au condamnat atacul și au declarat că „o persoană necunoscută, care nu avea nicio legătură cu evenimentul, a pătruns în mulțime și a atacat protestatarii”.

Nu au fost făcute publice informații despre posibile motive.

Victima ar fi fost transportată la spital în stare critică în urma atacului.

Presa belgiană relatează că sute de persoane au participat la protest, care s-a încheiat în fața Bursei din Bruxelles.

Demonstranții au cerut, printre altele, sancțiuni împotriva Israelului.

