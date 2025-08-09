O femeie a fost înjunghiată, fără motiv, în plină stradă, în Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv

09-08-2025 | 21:32
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei și a fost dusă imediat la spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost arestat preventiv și acuzat de tentativă de omor.

Sabrina Saghin

UPDATE: Agresorul femeii înjunghiate, vineri, în Sectorul 3 al Capitalei, un bărbat de 28 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

"La data de 09.08.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri", se arată într-un comunicat.

Știrea inițială

Un bărbat a atacat o femeie şi a înjunghiat-o, pe o stradă din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Primele date din anchetă indicând faptul că, aparent, atacul a avut loc fără motiv.

Incidentul s-a petrecut în zona Bulevardului Basarabia. Victima are aproximativ 48 de ani şi nu se cunoaşte cu agresorul. Ea a suferit o leziune în zona omoplatului.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au precizat, pentru News.ro, că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reţinut.

El este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa la viol, agresiune sexuală şi tâlhărie. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au precizat reprezentanţii Parchetului.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, tentativa de omor, femeie injunghiata,

Dată publicare: 09-08-2025 10:32

Atac sângeros într-un cuplu de pensionari. O femeie de 76 de ani din Pitești a fost înjunghiată de soțul ei, cu un an mai în vârstă, în casa în care locuiau. Victima a reușit să sune la 112 după ajutor. Acum este în grija medicilor.

