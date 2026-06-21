Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, poliţiştii au intervenit în noaptea de 20/21 iunie, în urma unei sesizări primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Teliucu Inferior şi-ar fi ameninţat soţia, având asupra sa o armă.

"La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Hunedoara, iar ulterior activităţile de cercetare la faţa locului au fost continuate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Hunedoara", se arată în comunicatul transmis de IPJ Hunedoara.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au găsit o armă scurtă letală, tip pistol, calibrul 9 mm, deţinută ilegal, precum şi cinci cartuşe fără proiectil, cu percuţie pe ramă, care nu corespund tipului de armă identificat.

Bărbatul de 75 de ani ar fi deţinut arma fără drept, aceasta fiind primită de la tatăl său, în prezent decedat, care ar fi intrat în posesia ei în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

"Totodată, în urma unor neînţelegeri familiale generate de aspecte financiare şi consumul de alcool, bărbatul şi-ar fi ameninţat soţia de 71 de ani cu acte de violenţă şi ar fi purtat fără drept arma respectivă", se menţionează în comunicat.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva.

Totodată, împotriva sa a fost un emis ordin de protecţie provizoriu pentru cinci zile.

"Poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului competent, pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ameninţare", a precizat IPJ Hunedoara.