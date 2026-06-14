El mai spune că nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru a unui prim-vicepreşedinte de partid, în absenţa unei consultări reale şi prealabile atât cu partidul din care acesta face parte, cât şi cu formaţiunile politice chemate să susţină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democraţia românească.

”Dincolo de toate celelalte aspecte, există o problemă de principiu care nu poate fi ignorată. Nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru a unui prim-vicepreşedinte de partid, în absenţa unei consultări reale şi prealabile atât cu partidul din care acesta face parte, cât şi cu formaţiunile politice chemate să susţină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democraţia românească”, scrie Motreanu pe Facebook.

El afirmă că nu este vorba despre persoana desemnată şi nici despre partidul care se află astăzi în această situaţie ci este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice şi despre evitarea oricărei aparenţe de ingerinţă în viaţa lor internă.

”În egală măsură, este vorba despre respectarea unui mecanism democratic bazat pe dialog, negociere şi echilibru între instituţiile statului şi forţele politice reprezentate în Parlament”, adaugă secretarul general al PNL.

Potrivit lui Dan Motreanu, ”atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, luate înaintea construirii unui consens politic şi fără o consultare autentică a actorilor implicaţi, nu este afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăşi logica reprezentării parlamentare”.

”Într-o democraţie funcţională, un preşedinte cu adevărat mediator ştie că majorităţile nu se presupun şi nu se impun; ele se construiesc prin dialog, negociere şi acord politic. Democraţia nu înseamnă doar vot, ci şi respectarea procedurilor, a echilibrelor instituţionale şi a legitimităţii politice. Slăbirea acestor principii înseamnă, în cele din urmă, o atingere adusă chiar esenţei regimului democratic. Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid. Precedentele instituţionale nu rămân niciodată izolate; ele tind să se transforme în practici şi reguli nescrise care, în timp, pot fi folosite împotriva oricui. Într-o democraţie matură, autoritatea nu se afirmă prin impunerea unor decizii, ci prin capacitatea de a construi acorduri, consens şi majorităţi legitime”, subliniază Motreanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

"În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită", a subliniat preşedintele.