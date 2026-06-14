Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează un report de peste șase milioane de euro, iar la Noroc reportul cumulat depășește 1,34 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 14 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro), iar la Super Noroc reportul categoriei I se ridică la peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).