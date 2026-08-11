"Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele şase luni ale anului 2026 rezultate operationale şi financiare semnificativ peste rezultatele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2025, pe fondul unui regim hidrologic normalizat, precum şi al reconfigurării structurii veniturilor ca urmare a creşterii contribuţiei segmentului de furnizare. Veniturile au înregistrat o creştere cu 40% în primul semestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce marja operaţională a avansat cu 18%, iar marja netă a crescut cu 16%", se precizează în raportul companiei.

În primul semestru din 2026, profitul din exploatare al Hidroelectrica s-a majorat cu 65%, pana la 2,89 miliarde de lei iar veniturile au avansat cu 40%, până la 6,05 miliarde de lei. Profitul pe acţiune s-a majorat cu 62%, la 5,72 lei/acţiune, de la 3,53 lei/acţiune.

"Veniturile au totalizat 6.047 milioane RON, cu 40% peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 48% şi o marjă netă de 43%, ceea ce reflectă potenţialul de exploatare al avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul mai scăzut al producţiei hidro. Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, au influenţat nivelul marjelor", se precizează în documentul citat.

Producţia netă de energie electrică s-a cifrat la 7070 GWh (plus 17%), din care cea din surse hidro a fost de 6939 GWh (plus 17%) iar cea din surse eoliene 130 GWh (plus 2%). Aceasta creştere s-a datorat în special condiţiilor hidrologice din primul trimestru al anului 2026, pe fondul unei hidraulicităţi caracterizate de un debit mediu normal al Dunării cu 13% mai mare decât cel aferent primului trimestru din anul 2025.

Achiziţia de energie electrică a totalizat 983 GWh (plus 46%) astfel încât energia electrică vândută s-a ridicat la 8052 GWh (plus 19%).

La data de 30 iunie 2026, portofoliul de furnizare cuprindea 1.399.735 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 83% faţă de aceeaşi dată a anului precedent, când erau înregistrate 766.256 LC. Compania susţine că această creştere de 633.479 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienţi casnici, cât şi o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

În luna martie a acestui an, conform ultimului raport lunar ANRE disponibil, Hidroelectrica a deţinut o cotă de piaţă de 19,22% pe segmentul concurenţial şi o cotă de piaţă de 17,95% la nivelul total al pieţei de furnizare a energiei electrice, menţinându-se pe prima poziţie în ambele categorii la data raportării.

Hidroelectrica are 3532 de angajaţi, în creştere cu 1%, iar la nivel de grup numărul salariaţilor este de 5192.

Compania este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă, cel mai mare furnizor de energie electrică conform cotei de piaţă şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional.