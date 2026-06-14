Corespondent PRO TV: Cum vedeți această mișcare surpriză a președintelui Nicușor Dan?

Cristian Tudor Popescu: Nu mi se pare o surpriză. Tot comportamentul președintelui Dan din ultimul an duce spre această mișcare. Este o încercare a președintelui Dan de a-și împlini visul, acela de a sparge PNL și al lipi de PSD. Rămâne de văzut doar ce vor face USR și UDMR în această situație. E clar că Adrian Veștea se bazează în acest demers de a-l cătui un guvern pe tovarăși săi puciști din PNL. Adică, mă rog, Thuma, Pauliuc, Predoiu și cine mai e pe-acolo.

Corespondent PRO TV: Și credeți deci că Adrian Vestea este și o soluție convenabilă pentru PSD? O soluție care va determina PSD să voteze acest guvern?

Cristian Tudor Popescu: Vă imaginați că nu a negociat domnul președinte Dan cu domnul Grindeanu și compania această numire? Altfel n-o făcea.N-are niciun sens, ca și în cazul lui, lui Tomac, și acela a fost agreat cu PSD-ul, după cum s-a și văzut, Tomac fiind susținut de către PSD și nimeni altcineva în toată această manifestare a sa de sluguță. Acum și-a făcut treaba și poate să plece. Atuul lui Veștea este că face parte din PSD în PNL. De fapt, această mișcare s-a mai văzut de-a lungul vremii, îmi amintesc, dacă e să găsesc chiar origine, punctul zero este Piața Victoriei în o iarna lui 1990. În ianuarie 1990, când am fost atunci în piață, PNȚCD și PNL au luat cu asalt pur și simplu Palatul Victoria, intrând apoi la niște negocieri forțate cu Ion Iliescu. A fost episodul acela cu `nu-mi pui dumneata mie sula în coaste`, spus de Ion Iliescu lui Corneliu Coposu. La ora 5:00 după-amiază, atunci, PNL a derobat, a dezertat, să-i spunem, din această acțiune, lăsând pipe PNȚCD singuri. Și de atunci am văzut cum s-a cuplat și recuplat PNL cu PSD de-a lungul timpului, în perioada lui Tăriceanu, în apoi, în mai recent, le știți dumneavoastră. Deci toate aceste momente PSD a în 2002 minoritar sprijinit de PNL. La rândul lui, PNL-ul reprezentat de Tăriceanu a guvernat tot minoritar, sprijinit de PSD. Deci aceste două partide s-au și-au împletit destinele de-a lungul anilor. Prin urmare, nu este o surpriză.

Corespondent PRO TV: Ce credeți că urmează pentru PNL?

Cristian Tudor Popescu: E un moment greu pentru PNL. Să vedem cum rezistă la această solicitare la rupere, pentru că în PNL au fost tot timpul aceste două curente curentul, să-i spunem liberal autentic, fără concesii și curentul liberalul pesedist.

Rămâne de văzut cum cineva reușit să învingă. Cine este PNL de fapt? Pe de altă parte, și un moment bun pentru acest partid care trebuie, în fine, să și să ne arate o poză de buletin. PNL-ul este blurat de ani de zile, este confuz, e și nu e liberal prin înclinarea sa continuă către PSD, nu spun către stânga. N-are nicio legătură cu stâng PSD-ul.

CTP: „Foarte mulți dintre ei acum sunt stupefiați, chiar furioși de atitudinea lui Nicușor Dan”

Corespondent PRO TV: Cât credeți că ne vom mai afla în această stare și perioadă de instabilitate, cât va mai dura? Câtă răbdare mult va mai exista pe piețele financiare?

Cristian Tudor Popescu: Mult și bine, nu vom avea o stare stabilă. Chiar dacă se va reuși acum cu veștea premier și cu o bucată din PNL și să vedem, poate UDMR-ul se va ralia, poate că USR-ul va dori să-și păstreze miniștrii sau o parte din ei în guvern. Dar și chiar și acest guvern nu va fi stabil, nu-l văd rezistând multă vreme. România va traversa o perioadă nu scurtă de instabilitate acum.

Corespondent PRO TV: Vom vedea PSD din nou în guvern sau va sta pe margine doar la susținerea guvernului?

Cristian Tudor Popescu: După părerea mea, n-are de ce să stea pe margine, pentru că asta și-au dorit PSD-ul asta dorit și asta a clamat tot timpul să se facă defunct a coaliție, să se refacă fără Bologan pe persoană fizică. Ei au avut această problemă exclusiv cu Ilie Bolojan. Deci, de ce să nu, dacă acum liberalii, cărora li s-a luat ceața de pe ochi, s-au deșteptat așa o să spună PSD-ul. De ce să nu te cuplezi cu ei, să refaci o, mă rog, o altă formă a coaliției.

Corespondent PRO TV: De ce credeți că face președintele Nicușor Dan jocul PSD?

Cristian Tudor Popescu: Deci nu, nu știu pur și simplu de ce această orientare a lui Nicușor Dan, care nu era prezentă în perioada de dinainte de a intra în campania electorală pentru președinție, n-am văzut niște manifestări semnificative în direcția asta. De ce face asta acum? De ce își contrariază votanții? Pentru că mulți, foarte mulți dintre ei acum sunt stupefiați, chiar furioși de atitudinea lui Nicușor Dan. Nu știu, deci o face dacă o face din proprie inițiativă sau este presat de ceva sau de cineva să o facă. În orice caz, acesta este un lucru rău, foarte rău pe care îl face președintele ales al României pentru pentru, împotriva României.

Corespondent PRO TV: De ce credeți că Adrian Veștea este sau face parte din tabăra puciștilor din PNL? Vorbim de un membru PNL de 30 de ani, totuși, care poate are intenții bune.

Cristian Tudor Popescu: De unde să rezulte asta, din moment ce el a l-a contestat mereu, domnul Vestea, asociindu-se cu Thuma, cu Pauliuc, cu Predoiu s-a asociat cu ei. Este un grup de patru care, firește că mai au și pe alții în în PNL, în teritoriu și chiar în conducere. Nu sunt doar aceștia patru, ei reprezintă vârful icebergului din PNL, dar el există acolo. Deci, domnul Veștea nu ar fi fost propus de domn, care e liberal, nici măcar nu e userist, să zicem așa, din partidul domnului Nicușor Dan, ca să fie o alegere de tip Drulă la Primăria Capitalei. Nu e liberal și el n-ar fi fost desemnat de domnul președinte, dacă domnul Nicușor Dan ar fi avut acordul PSD. N-avea sens să facă această mișcare fără acordul PSD.