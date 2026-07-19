Potrivit datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, bărbatul de 80 de ani fusese dat dispărut de soţia lui în urmă cu două zile după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti şi nu a mai revenit, scrie Agerpes.

Surse judiciare au precizat, pentru sursa citată, că el se prezentase la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti împreună cu soţia lui şi a plecat fără a o anunţa.

Trupul neînsufleţit a fost găsit în zona autogării din nordul Ploieştiului, într-un canal cu apă, spun sursele citate. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, conform procedurilor legale, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.