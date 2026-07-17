Aceștia au fost găsiţi de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, în dreptul unei localităţi aparţinând de comuna Râu de Mori, din judeţul Hunedoara, scrie News.ro.

„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a transmis IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au transmis că, pentru a preveni astfel de situaţii, recomandă tuturor persoanelor care aleg să desfăşoare activităţi în zona montană să îşi planifice cu atenţie traseul, să informeze familia sau apropiaţii cu privire la itinerariul ales şi la ora estimată de întoarcere, să verifice condiţiile meteo şi să se echipeze corespunzător.

Poliţiştii din Hunedoara au anunţat, joi seară, că au pornit căutările unui cuplu din Bucureşti, după ce familia nu a mai reuşit să ia legătura cu cei doi tineri plecaţi într-o excursie pe Transalpina.