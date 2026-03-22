Salvamont Argeş informează, duminică seară, că un bărbat de 38 ani, cu posibile probleme psihice, a fost găsit pe Transfăgărăşan de salvamontiştii argeşeni aflaţi de serviciu la Refugiul Capra.

„Acesta este incoerent în vorbire, este îmbrăcat sumar, susţine că a venit pe jos de la Cluj şi încearcă să se deplaseze către zona Bâlea Lac. În condiţiile în care este echipat necorespunzător, cu o geantă de Tazz în spate, încălţat în teneşi, cu o geacă subţire şi blugi, colegii mei au considerat că trebuie să îl oprească din a se deplasa la Bâlea”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, salvamontiştii au luat legătura cu Poliţia Argeş şi Jandarmeria Argeş care se deplasează în zonă pentru preluarea persoanei şi dispunerii măsurilor ce se impun în astfel de situaţii.