De acum înainte, în pieptul lui va bate inima unui tânăr din Neamț, care s-a stins, tragic, într-un accident rutier, la doar 17 ani. Alte organe prelevate de la băiat au ajuns la bolnavi aflați și ei pe liste de așteptare.

În 2021, cel care a primit acum inima a fost resuscitat de trei ori. De atunci, starea lui s-a deteriorat vizibil, iar medicii chiar au luat în calcul să-i implanteze o inimă artificială.

Veronica Cucu, soția pacientului: „A avut trei stopuri cardiace, obosea foarte mult când vorbea, nu avea putere să meargă."

Șansa lui a fost Darius, un tânăr de 17 ani, intrat în moarte cerebrală, în urma unui accident rutier. Deși devastată de durere, familia acestuia a acceptat prelevarea de organe. Părinții și frații au decis că, din tot acest necaz, rămâne o fărâmă de consolare.

Alin Florin Hazi, fratele donatorului: „Dacă el nu a mai avut o șansă la viață, măcar alții să trăiască prin el și noi să știm că el trăiește prin alții acum. El a fost un suflet foarte bun și sunt sigur că, dacă știa că se ajunge în situația asta, sigur ar fi fost și el, poate, de acord."

Prelevarea a fost făcută la Iași, iar de acolo cordul a ajuns la Târgu Mureș. Salvatorii au folosit un elicopter SMURD.

Dr. Claudiu Ghiragosian, medic specialist chirurgie cardiovasculară: „Ne-am întors cu organul pe cale aeriană să scădem perioada de ischemie, perioada în care cordul nu bate.”

Intervenția a durat trei ore și jumătate

Prof. dr. conf. Horațiu Suciu, șef clinică chirurgie cardiovasculară IuBCVT: „Avea nevoie de acest organ pentru a putea să și continue viața."

Rinichii și ficatul tânărului au salvat alte trei vieți, iar corneea va fi transplantată mâine.

Horațiu Suciu, șef clinică chirurgie cardiovasculară IuBCVT: „Lista este într-o permanentă creștere. Sunt, din păcate, pacienți pe care-i pierdem."

Acesta este al treilea transplant de inimă făcut în România, de la începutul anului. Anul trecut, în toată țara, au avut loc doar 7 astfel de intervenții.