"Un bărbat de cetăţenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, a condus un autotren pe E70 dinspre localitatea Jena spre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din judeţul Caraş-Severin", a transmis, vineri, IPJ Timiş.

Instituţia precizează că, în urma impactului, bărbatul de 69 de ani a fost aruncat din autoturism în afara şoselei şi a murit.

"Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.