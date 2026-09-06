Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş informează că la data de 5 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, poliţiştii Biroului Rutier Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Sângeorgiu de Mureş.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Marton Aron, la intersecţia cu strada Salcâmilor, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă, lovindu-se de acostamentul sensului opus de deplasare”, precizează sursa citată.

În urma evenimentului, bărbatul a suferit leziuni, fiind preluat de echipajele medicale şi transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Potrivit sursei citate, din cauza stării în care se afla, acesta nu a putut fi testat alcoolscopic.

„Ulterior, din nefericire, bărbatul a decedat la unitatea medicală”, adaugă poliţiştii mureşeni.

Aceştia continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.