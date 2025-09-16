Un bărbat a fost reținut, după ce a lovit un biciclist în Făgăraș și a fugit. Nu avea permis de conducere și era băut

Un bărbat de 44 de ani a fost reținut după ce a lovit un biciclist cu mașina în Făgăraș, apoi a fugit de la locul accidentului.

Ana Tudoran

Polițiștii l-au găsit în satul Cincșor și au lămurit motivul pentru care individul nu a oprit: nu are permis de conducere.

Mai mult, etilotestul a arătat că avea 1,36 miligrame/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii l-au dus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice.

Analizele au stabilit că bărbatul avea o alcoolemie record în sânge, de 2,74.

Instanța a decis ca individul să fie cercetat sub control judiciar.

El este vizat acum de patru acuzații: vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Sursa: Pro TV

