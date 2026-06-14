Teribilul accident s-a petrecut în apropierea unei intersecții din Cluj-Napoca.

Bărbatul de 57 de ani ar fi venit la niște cunoștințe, ca să ducă o persoană la aeroport.

Corespondent PROTV: „Bărbatul ar fi parcat în această zonă, ar fi ieșit din mașină, fără să tragă frâna de mână, spun polițiștii. La un moment dat, autoturismul a început să se miște, iar bărbatul a rămas prins între mașină și acest gard."

Când au văzut ce s-a întâmplat, martorii au încercat să împingă mașina. Omul a rămas inconștient după impactul puternic și au fost chemate ajutoare.

Martor: „Fiică-mea a chemat niște oameni de pe stradă și au ajutat oamenii. El a căzut acolo între mașină și gard. Nu l-a ridicat nimeni, că nu au avut voie, până când a venit doctorul.”

Când au ajuns la fața locului, salvatorii l-au găsit pe om în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare. Din fericire, victima a fost stabilizată.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: „Persoana în cauză a fost preluată de echipajele medicale și transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor de specialitate."

Cercetările continuă într-un dosar pentru vătămare corporală din culpă.