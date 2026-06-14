Inițiatorul referendumului este un fost edil al comunei, care acuză actuala administrație de lipsa unor soluții concrete pentru cetățeni.

Vasile Grec a preluat mandatul de primar al comunei Sânger, județul Mureș, după alegerile locale din 2024.

Acum, cei aproape 1.800 de locuitori sunt chemați la referendum, pentru a vota dacă edilul rămâne în funcție.

Vasile Grec, primarul comunei Sânger: „Cineva a fost nemulțumit de faptul că eu sunt obraznic și nu permit să se mai întâmple lucruri ilegale în comuna Sânger. Se încearcă demiterea primarului înainte de termen. Nu am încă abateri. Ne costă peste 200.000 de lei acest referendum. Practic cetățenii au aruncat banii în vânt”.

Inițiatorul referendumului este chiar fostul primar al localității, care a pierdut ultimele alegeri locale.

Printre argumentele aduse pentru organizarea consultării apare și faptul că Vasile Grec ar fi avut un impact negativ asupra dezvoltării comunității.

Alexandru Măgheran, fostul primar al comunei Sânger: „Pentru fiecare primar să fie un avertisment că nimeni nu este bătut în cuie. Nimeni nu este ales pe viață. Trebuie să îi reprezinte pe cei care l-au ales, indiferent de voturi. Omul trebuie să fie reprezentat de orice funcționar al primăriei”.

Oamenii pot vota în două secții deschise în Sânger și Cipăieni.

Localnic: "Din partea mea ar putea să rămână în continuare. Nici cu celălalt primar nu am avut problemă."

Localnic: "Păi mă duc, normal că mă duc să votez pentru binele comunei."

Localnic: "Se înțeleg animalele, dar omul cu omul nu se înțelege."

Referendumul va fi valid dacă 30% din cetățenii cu drept de vot vor fi prezenți. Urnele sunt deschise de la ora 7 și până la ora 23.