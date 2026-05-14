În urmă cu trei săptămâni, doi soți au căzut în același loc. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a murit, iar femeia a fost rănită. Autoritățile susțin că este vorba de neatenție.

Potrivit martorilor, femeia ar fi vrut să pășească pe prima treaptă a scărilor rulante, când s-a dezechilibrat și a căzut pe scări, lovindu-se la cap. Nu este deocamdată clar de ce și-a pierdut echilibrul.

Femeie: „Dacă nu ești atent, sunt periculoase. Trebuie multă atenție, trebuie mai multă atenție la cele rulante. Nu știu cum se poate descurca lumea pe scări, dacă încap sau nu.”

Femeie: „Greu, greu, că nu ai stabilitate. Sunt cam înguste pentru persoanele mai voluminoase și un pic cam înclinate.”

Bărbat: „Sunt oameni bătrâni, sunt oameni bolnavi care oricând pot să își rupă piciorul și să cadă. Mi-e frică, oricând pot să alunec și să cad.”

Trecătorii au chemat ambulanța, iar femeia a fost transportată la spital.

Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spital Bistrița: „Pacienta este în stare stabilă, conștientă, cooperantă, în curs de investigații la UPU-SMURD.”

Femeia va mai rămâne în spital pentru investigații amănunțite. Între timp, autoritățile spun că vor face și verificări tehnice.

Mihai Ruști, purtător de cuvânt Primăria Bistrița: „Recomandarea noastră este să acorde mai multă atenție atât la indicatoarele pe care noi le-am amplasat în pasaj, cât și modului în care funcționează, în special, scările rulante, pentru că acolo sunt probleme. Scările respective funcționează având toate avizele în conformitate.”

După incident, cei care se ocupă de mentenanța scărilor rulante și a lifturilor pasajului au oprit imediat energia electrică pentru a opri și funcționarea scărilor rulante. În acel moment, patru persoane se aflau în liftul din pasaj și au rămas blocate.

Irinel Rad, șef SVSU Bistrița: „Au rămas blocate în lift patru persoane. Am chemat firma care se ocupă.”

Într-un final, după câteva minute, liftul a fost deschis manual, iar oamenii au ieșit în siguranță.

În urmă cu aproape trei săptămâni, pe scările rulante ale pasajului Decebal au căzut doi soți în vârstă de 71, respectiv 73 de ani.

Femeia a suferit mai multe traumatisme, iar medicii au stabilizat-o. Bărbatul a fost găsit inconștient și dus de urgență la spital, însă, din cauza rănilor grave, a murit.

Atunci, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.