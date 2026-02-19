„La data de 19 februarie 2026, în municipiul Roman, județul Neamț, un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, domnul Lucian Nicolae Gabur, a declarat că echipa instituției s-a confruntat cu o situație mai puțin obișnuită în cadrul activității curente de examinare”.

În timpul desfășurării probei practice, polițistul examinator a constatat că persoana examinată emana halenă alcoolică. În aceste condiții, candidatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă.

„Conform dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, candidatul a fost declarat „RESPINS”.

Instituția Prefectului – Județul Neamț reamintește faptul că respectarea strictă a cadrului legal și a normelor de siguranță rutieră reprezintă o prioritate în procesul de examinare, în vederea formării unor conducători auto responsabili și a creșterii siguranței în trafic”.

Citește și
Mesajul postat de Nicușor Dan la scurt timp după întâlnirea cu Donald Trump, la Washington
Mesajul postat de Nicușor Dan la scurt timp după întâlnirea cu Donald Trump, la Washington