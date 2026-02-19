„La data de 19 februarie 2026, în municipiul Roman, județul Neamț, un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, domnul Lucian Nicolae Gabur, a declarat că echipa instituției s-a confruntat cu o situație mai puțin obișnuită în cadrul activității curente de examinare”.

În timpul desfășurării probei practice, polițistul examinator a constatat că persoana examinată emana halenă alcoolică. În aceste condiții, candidatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă.

„Conform dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, candidatul a fost declarat „RESPINS”.

Instituția Prefectului – Județul Neamț reamintește faptul că respectarea strictă a cadrului legal și a normelor de siguranță rutieră reprezintă o prioritate în procesul de examinare, în vederea formării unor conducători auto responsabili și a creșterii siguranței în trafic”.