”Poliţiştii din cadrul Biroul Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecţia cu strada Ion Raţiu din localitatea Şelimbăr. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul maşinii mamei, aflată lângă auto, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mişcare în faţă, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism şi zidul unui imobil”, anunţă, miercuri seară, IPJ Sibiu.

Reprezentanţii ISU Sibiu au precizat că femeia, în vârstă de 48 de ani, a suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigaţii suplimentare.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului şi pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.