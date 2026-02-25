Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului primar al Sibiului, Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005

Potrivit casei de licitații Artmark, autovehiculul a avut un preț de pornire de 1000 de euro.
Mașina de protocol a fostului primar al Sibiului, Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, a fost scoasă la vânzare prin licitație de Primăria Sibiului, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.
De asemenea, s-a precizat faptul că automobilul a fost utilizat rar, astfel că are ”un kilometraj foarte mic raportat la vârstă (cca 120.000 Km)”.
”Interiorul beneficiază de scaune încălzite cu tapițerie din material textil, sistem de infotainment și clima automată. Într-o stare tehnică bună, deplin funcțională, revizie recentă, fără defecțiuni mecanice, prezintă o uzură normală raportată la vârstă”, se mai spunea în anunțul Artmark.
Într-un final, autovehiculul a fost vândut pentru suma de 9500 de euro.
Sursa: Artmark
