Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina

Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului primar al Sibiului, Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005

Stiri Politice
Audi klaus iohannis 6
Artmark

Mașina de protocol a fostului primar al Sibiului, Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, a fost scoasă la vânzare prin licitație de Primăria Sibiului, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

autor
Cristian Matei

Potrivit casei de licitații Artmark, autovehiculul a avut un preț de pornire de 1000 de euro.

În anunț se preciza faptul că mașina de culoare albastră are o caroserie berlină cu 4 uși, ”combustibil benzină, transmisie manuală și tracțiune față ”.

De asemenea, s-a precizat faptul că automobilul a fost utilizat rar, astfel că are ”un kilometraj foarte mic raportat la vârstă (cca 120.000 Km)”.

Interiorul beneficiază de scaune încălzite cu tapițerie din material textil, sistem de infotainment și clima automată. Într-o stare tehnică bună, deplin funcțională, revizie recentă, fără defecțiuni mecanice, prezintă o uzură normală raportată la vârstă”, se mai spunea în anunțul Artmark.

Într-un final, autovehiculul a fost vândut pentru suma de 9500 de euro.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis. Decizia, definitivă

Sursa: Artmark

Etichete: klaus iohannis, audi, masina,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr.
VIDEO EXCLUSIV Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr.
Citește și...
Decizie în procesul de ”îmbogățire fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis
Stiri Justitie
Decizie în procesul de ”îmbogățire fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis

Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. 

ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei din Sibiu pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului
Stiri Justitie
ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei din Sibiu pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat marți, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul președinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român.

Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă”
Stiri Politice
Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă”

Fostul președinte Klaus Iohannis este supărat deoarece e considerat ”principalul țap ispășitor” pentru anularea alegerilor din 2024, susține fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu. Potrivit acestuia, Iohannis era bine văzut în Europa.

 

Recomandări
Peste 45.000 de posturi la stat dispar după reforma în administrație. Guvernul promite economii de 1,6 miliarde lei în 2026
Știri Actuale
Peste 45.000 de posturi la stat dispar după reforma în administrație. Guvernul promite economii de 1,6 miliarde lei în 2026

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, reforma administrației. Această decizie ar urma să ducă la eliminarea a aproximativ 45.600 de posturi. Această măsură va duce la dispariția a 12.794 de posturi ocupate din administrația locală.

Comisia Europeană vrea reguli mai simple pentru ajutoarele de stat. Termen-limită pentru România să trimită propuneri
Stiri Economice
Comisia Europeană vrea reguli mai simple pentru ajutoarele de stat. Termen-limită pentru România să trimită propuneri

Comisia Europeană a lansat miercuri o consultare publică cu privire la proiectul de Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA) mai simplu şi mai raţionalizat, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump
Stiri externe
CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump

Zeci de înregistrări FBI din ancheta Epstein par să lipsească din fișierele publicate de DOJ, inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe Donald Trump de agresiune sexuală, potrivit CNN.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Februarie 2026

49:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Februarie 2026

01:45:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ce decizie e gata să ia Igor Tudor în cazul lui Drăgușin, după Tottenham - Arsenal 1-4

Sport

Inter Milano i-a decis viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea din Liga Campionilor!