Un avocat a fost reținut de procurorii DNA, după ce ar fi cerut zeci de mii de euro pentru angajări la Spitalul din Caracal

24-10-2025 | 17:15
Un avocat din Baroul Olt a fost reținut de procurorii DNA, după ce ar fi cerut zeci de mii de euro unor oameni, cu promisiunea că îi va ajuta să se angajeze la Spitalul din Caracal sau la Serviciul de Ambulanță.

Roxana Tivadar

Individul și un complice au fost prinși în flagrant.

Potrivit procurorilor, inițial, avocatul i-a promis unui martor că îl poate ajuta să promoveze din postul pe care îl avea atunci, la Spitalul din Caracal. Apoi l-a asigurat că poate aranja și angajarea soției sale, ca asistent medical, în aceeași unitate medicală. A pretins pentru aceste servicii 10.000 de euro.

Și în aceeași lună, suspectul a cerut 30.000 de euro unei persoane, cu promisiunea că va ajuta doi bărbați să se angajeze ca șoferi la Serviciul de Ambulanță Olt. Fiecare urma să dea câte 15.000 de euro, iar avocatul și-a trimis un prieten să negocieze plata.

Acesta din urmă a cerut și pentru el 5.000 de euro. Când a primit o parte din sumă, a fost prins de procurorii DNA, care știau deja de poveste.

politie
Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

În aceeași zi a fost prins și avocatul, tot în flagrant, în timp ce primea cei 30.000 de euro. Cei doi sunt acuzați de trafic de influență în formă continuată, respectiv complicitate, iar pentru aceste fapte se va cere arestarea lor preventivă.

Patriarhul Bartolomeu I a ajuns la București. A fost primit cu onoruri militare. Momentul în care a coborât din avion - Video

Sursa: Pro TV

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
